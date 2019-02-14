Девушка закинула ноги за голову в самолёте

Гимнастка Стефани Миллингер — любительница трюков. Её тело настолько гибкое, что, кажется, в нём вообще нет костей. В аккаунте в Инстаграме девушка показывает фото, где закручивается чуть ли не в узлы и пролезает в немыслимые щели. Порой Стефани пугает подписчиков страшными роликами, в которых она выполняет трюки в горах возле обрывов. В одном из последних видео Миллингер показала очередную замысловатую позу. Она летела на самолёте в Польшу и, как выяснилось, предпочла находиться лицом на кресле, закинув ноги на спинку. Впрочем, пристегнуться ей это не помешало, что так упрекнуть гимнастку в несоблюдении правил безопасности нельзя.