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Какими будут обитатели Земли в будущем 

Рамблер 1 час назад
О будущем задумываются не только футурологи и писатели-фантасты, но и обычные люди. Каким будет мир спустя десятки, сотни и тысячи лет? Как изменится планета? В кого превратятся люди? Учёные попытались ответить на этот вопрос и предположили, кто будет бродить по Земле через пять миллионов лет.
К тому времени произойдут глобальные изменения климата и поверхности. Тропические леса Южной Америки высохнут, превратившись в степи. Из тысяч видов животных, живущих сегодня на континенте, останутся несколько сотен, которые смогут приспособиться к новым условиям.
Смотрите видео и узнайте, кто придёт на смену животным, которые встречаются на планете сегодня.
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