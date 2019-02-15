Какими будут обитатели Земли в будущем

О будущем задумываются не только футурологи и писатели-фантасты, но и обычные люди. Каким будет мир спустя десятки, сотни и тысячи лет? Как изменится планета? В кого превратятся люди? Учёные попытались ответить на этот вопрос и предположили, кто будет бродить по Земле через пять миллионов лет.

К тому времени произойдут глобальные изменения климата и поверхности. Тропические леса Южной Америки высохнут, превратившись в степи. Из тысяч видов животных, живущих сегодня на континенте, останутся несколько сотен, которые смогут приспособиться к новым условиям.

Смотрите видео и узнайте, кто придёт на смену животным, которые встречаются на планете сегодня.