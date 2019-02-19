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Сова атаковала дрон на лету 

Рамблер 3 часа назад
Житель города Гейнсвилл (округ Алачуа, штат Флорида, США) тестировал во дворе своего дома беспилотник и чуть не потерял его. Когда аппарат поднялся в воздух и пролетал над домом, на него напала сова, неожиданно вылетевшая из леса. Очевидно, птица решила, что дрон — это небольшая птичка, котороую она может поймать на лету и она может полакомиться. С распростёртыми крыльями хищница ринулась в атаку на квадрокоптер и сбила его на крышу дома. Мужчина, выложивший видео, не сообщил, что стало с летательным аппаратом, и пострадала ли сова, но пользователи уже оценили бесстрашие лесной птицы.
Безумный мир , Вещи , Видео
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