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Полиция разгромила художественную выставку, перепутав манекен с трупом 

Мир24 13 часов назад
Фото: МТРК «МИР» / Светлана Родина
Курьезный случай произошел в одной из художественных галерей Лондона. Полиция, прибывшая на вызов по поводу «трупа», обнаружила манекен. Инцидент попал на видео, сообщает американское информационное агентство UPI.
К правоохранителям и медикам ночью поступил вызов, что возле стеклянных дверей галереи лежит мертвый человек. Полицейские ворвались в здание, разбив двери, но обнаружили манекен. При этом он был частью инсталляции, к тому же везде были вывески, что проводится выставка.
По словам организаторов выставки, их никто не уведомил о произошедшем. Утром они нашли разбитые стекла и выбитые двери, а также записку от полиции.
«Полиция взломала вход, разбив окна из-за звонков очевидцев о мертвом теле в здании», — пояснялась в документе.
Организаторов выставки, в свою очередь, попросили связаться с правоохранителями, если возникнут проблемы по поводу этого инцидента.
Подобный случай произошел в 2016 году в Голландии. В Амстердаме полиция выломала дверь в квартиру к оперному певцу, приняв его репетицию за крики о помощи. Сосед исполнителя посчитал, что происходит домашнее насилие и позвонил правоохранителям.
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