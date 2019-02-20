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В Японии сделали видео о безопасности на дорогах для котов 

Рамблер 6 часов назад
Японская компания по продаже автозапчастей Yellow Hat сделала видео, которое рассказывает о дорожных правилах для котов. Домашним животным наглядно демонстрируют, что с ними может случиться, если они не будут соблюдать ПДД.
В ролике кот в полицейской фуражке объясняет трем игрушечным котам, какое поведение на дороге может вызвать аварийную ситуацию. После показывается видео с примерами, как делать не надо. Там игрушки выбегают на проезжую часть за птичкой или мышкой и валяются на дороге.
После этого такие же ситуации показывают люди в костюмах котов. Все это сопровождается треком из кошачьего мяуканья и щебетания птиц.
Несмотря на характер видео, компания серьезно подошла к его созданию. Они консультировались с психологами для животных, поэтому подобрали динамичные объекты, на которые реагируют кошки. Трек тоже выбран не случайно — его воспроизводило животное, на мяуканье которой чаще реагировали другие особи. Невозможно узнать, поймут ли кошки что-то из видео, но оно точно привлечет их внимание.
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Безумный мир , Видео
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