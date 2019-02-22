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Пилот заснул за штурвалом «Боинга» по время полета 

Рамблер 1 час назад
Инцидент, который может напугать не только аэрофобов, но и людей, которые спокойно относятся к полётам на самолёте, попал на видео. Предположительно, его героем стал первый пилот, сидевший за штурвалом лайнера Boeing 747, принадлежащего авиакомпании China Airlines. Лётчик имеет 20-летний стаж работы. Во время полёта мужчина заснул прямо в кресле, а снял его второй пилот. После того, как ролик увидело руководство авиакомпании, оба лётчика были наказаны за нарушение правил безопасности. Инструкция разрешает пилотам отдыхать лишь на длительных рейсах, при этом полагается находиться в кресле с откинутой спинкой и в отдалении от приборной панели.
Безумный мир , Видео , Люди
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