Блогер пил все, что приказывали подписчики

Блогер из Китая нашел необычный способ заработать. За деньги своих подписчиков он выпивал все, что они пожелают.

Молодой человек по имени Чу создал канал на одном из сайтов, где можно проводить прямые эфиры, во время которых подписчики могли платить деньги. Ежедневно он зарабатывал по 500 юаней (около пяти тысяч рублей), но его организм не выдержал таких издевательств.

Дело в том, что блогер продолжал вести свои эфиры, даже несмотря на плохое самочувствие. Он выпивал литрами все, что его просили подписчики — от крепких спиртных напитков до подсолнечного масла. Со временем такой эксперимент дал о себе знать, но Чу продолжал зарабатывать с помощью прямых эфиров.

В канун Нового года он решил провести очередную трансляцию из магазина, где выпил еще одну жидкость. После этого ему стало плохо, и парень отправился в больницу, но врачи не успели его спасти.

По словам близкого друга Чу, организм блогера очень износился из-за ежедневных трансляций, которые он проводил на протяжении трех месяцев. Более того, парень не стал обращаться к врачам, когда его состояние ухудшилось. Теперь сайт, где он проводил эфиры, временно заблокирован — администраторы хотят понять, есть ли на их сайте видео, похожие на те, что делал Чу.