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Неуклюжий японский кот врезался в забор 

Рамблер 7 часов назад
Невнимательный японский кот стал героем видео, которое собрало уже несколько миллионов просмотров. Снял забавные кадры житель Японии. Чёрно-белый пушистик шествовал по дороге, не обращая никакого внимания на идущего за ним следом мужчину, который снимал кота на смартфон. В какой-то момент кот завернул за угол, бесшумно посидел возле металлического забора, а потом наконец обернулся и увидел, что он не один. Кот тут же решил сбежать, однако не рассчитал и врезался в забор. Суда по звуку, удар был нешуточным, а помеха расстроила животное: он снова обернулся и жалобно мяукнул, словно упрекая мужчину-соглядатая.
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