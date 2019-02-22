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Камень, предсказывающий гибель компартии КНР 

Рамблер 32 минуты назад
В июне 2002 года в округе Пинтан китайской провинции Гуйчжоу археологи сделали странную находку. Это был огромный камень с надписью, возраст которого учёные оценили в 270 миллионов лет. На его поверхности специалисты рассмотрели шесть иероглифов высотой примерно 30 сантиметров. По мнению исследователей, известные сегодня инструменты при обработке камня и нанесении иероглифов не использовались. Есть версия, что они образовались естественным образом в результате выветривания, но есть причина усомниться в её правдивости. Ведь гласит надпись следующее: «Коммунистическая партия Китая погибнет». Кто, когда, зачем и как была сделана надпись, неизвестно до сих пор.
Смотрите видео и узнайте о других открытиях, которые озадачивают учёных.
Безумный мир , Вещи , Видео , Места
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