Может ли развязаться пупок на самом деле

«Не надорвись, а то пупок развяжется» — это известное простонародное выражение не имеет под собой реальных оснований. У взрослого человека пупок развязаться не может, считает руководитель городского центра герниологии и бариатрической хирургии, кандидат медицинских наук Николай Дорох. Обычно это выражение употребляют, когда у человека возникает пупочная грыжа, которая внешне проявляется как выпячивание пупка.

Внутриутробно мать и ребенка связывает пуповина, через которую ребенок получает питательные вещества. Во время родов пуповину перерезают и оставшуюся ее часть обрабатывают и перевязывают. Через какое-то время она отпадает.

Николай Дорох поясняет, что именно в этот период вполне возможна реальная ситуация, когда пуповина у новорожденного развязывается. Случается это, если в роддоме используется простая технология перевязывания пуповины, в таком случае пупок действительно может разойтись, что вызывает кровопотерю и реально угрожает жизни ребенка. Правда, по словам врача–неонатолога Татьяны Бересток, такое сейчас бывает крайне редко, и если вдруг возникнет, то это будет из разряда ЧП. Чаще при плаче, крике младенца может начаться грыжевое выпячивание пупка.

Сегодня при перевязывании пуповины используют специальные прищепки, которые препятствуют ее развязыванию.

Доктор Дорох поясняет, что пупок на всю жизнь остается самым слабым местом человека. Пупочная грыжа может настигнуть его в любом возрасте. В молодые годы ее могут вызвать физические усилия (в спорте или работе), превышающие возможности человека, после пятидесяти лет грыжа может появиться как от тяжелых физических упражнений, так и от переедания. И касается это в равной степени мужчин и женщин. Нередко жертвой этого недуга становятся дамы до или после родов. Причем, как поясняет врач, если младенца от грыжи избавляют с помощью массажа и различных упражнений, то взрослым в случае ее увеличения без оперативного вмешательства не обойтись.

Если же вовремя не заняться этой проблемой, последствия могут быть самыми плачевными. К примеру, ущемление внутренних органов, которое впоследствии провоцирует нарушение кровообращения и омертвление тканей (некроз).

Правда, чаще всего грыжа невелика и, как правило, не доставляет человеку особых неудобств, и только с ее увеличением возникают типичные симптомы: боль в животе и спине, запоры, отрыжка, тошнота и тяжесть, дискомфорт в пупочной области. Не исключены повышенная температура, ощущение угнетенности и усталости.

Врачи рекомендуют заниматься профилактикой возникновения пупочной грыжи. Для этого взрослые люди должны регулярно тренировать пресс, следить за своим весом, а беременные женщины и все, кто занят тяжелым физическим трудом, должны в обязательном порядке носить бандаж.

Кстати, пупок врачи называют первым рубцом в жизни человека. Двух одинаковых пупков, как одинаковых отпечатков пальцев, быть не может. Финский исследователь Аки Синкконен уверен, что женский пупок может многое рассказать о детородных функциях женщины и даже «выявить» риск некоторых генетических и унаследованных по материнской линии врожденных заболеваний.

Ученые из Университета Дьюка (Финляндия) выяснили, что расположение пупка по отношению к телу показывает способность человека бегать или плавать. Например, атлеты африканского континента бегают намного быстрее своих европейских коллег. Хирург Татьяна Литвицкая объясняет это тем, что пупок является центром тяжести организма, и так как у африканцев руки и ноги длиннее, то и пупок у них в среднем на три сантиметра больше.