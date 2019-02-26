Ученые нашли в джунглях кита

Мертвого горбатого кита обнаружили в лесной зоне на острове Маражо в Бразилии. Странная находка весьма озадачила ученых

Пока остается невыясненным, как горбатый кит, средой обитания которого является океан, оказался в бразильских джунглях вдали от воды.

Как сообщает портал LiveLeak, кит был уже мертвым, когда его нашли. Млекопитающее было внушительных размеров: 11 метров в длину, и 6 метров — в ширину. Травм на теле животного не обнаружено.

Теперь ученым предстоит выяснить, что послужило причиной смерти кита и каким образом он оказался в лесной зоне.

Горбатый кит — разновидность усатых китов. Свое название морское млекопитающее получило из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, кроме того при плавании горбатые киты сильно выгибают спину.

Самые крупные особи порой достигают 18 метров в длину. Средняя масса горбатого кита — 30 тонн.