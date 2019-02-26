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Ученые нашли в джунглях кита 

Sputnik Казахстан + ещё 1 1 час назад
Мертвого горбатого кита обнаружили в лесной зоне на острове Маражо в Бразилии. Странная находка весьма озадачила ученых
Пока остается невыясненным, как горбатый кит, средой обитания которого является океан, оказался в бразильских джунглях вдали от воды.
Как сообщает портал LiveLeak, кит был уже мертвым, когда его нашли. Млекопитающее было внушительных размеров: 11 метров в длину, и 6 метров — в ширину. Травм на теле животного не обнаружено.
Теперь ученым предстоит выяснить, что послужило причиной смерти кита и каким образом он оказался в лесной зоне.
Горбатый кит — разновидность усатых китов. Свое название морское млекопитающее получило из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, кроме того при плавании горбатые киты сильно выгибают спину.
Самые крупные особи порой достигают 18 метров в длину. Средняя масса горбатого кита — 30 тонн.
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