Кошка отлупила навязчивую хозяйку

Девушка дразнила кошку, но поплатилась за это, ведь далеко не все домашние любимцы готовы выносить причуды владельцев. Хозяйка пыталась «подраться» с пушистой питомицей, но было очевидно, что кошка не расположена к бою. Животное недовольно мяукало, но девушка продолжала игры. В итоге разозлённая кошка подпрыгнула, ударив хозяйку по лицу. Девушка прикрылась руками и села на диван, но мстительная кошка не остановилась: она тоже запрыгнула на диван и принялась лупить владелицу лапой по голове. Девушка точно не рассчитывала на такой спарринг и отчаянно прикрывалась, чтобы кошка не попала когтями по лицу.