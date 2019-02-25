Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кошка отлупила навязчивую хозяйку 

Рамблер 1 час назад
Девушка дразнила кошку, но поплатилась за это, ведь далеко не все домашние любимцы готовы выносить причуды владельцев. Хозяйка пыталась «подраться» с пушистой питомицей, но было очевидно, что кошка не расположена к бою. Животное недовольно мяукало, но девушка продолжала игры. В итоге разозлённая кошка подпрыгнула, ударив хозяйку по лицу. Девушка прикрылась руками и села на диван, но мстительная кошка не остановилась: она тоже запрыгнула на диван и принялась лупить владелицу лапой по голове. Девушка точно не рассчитывала на такой спарринг и отчаянно прикрывалась, чтобы кошка не попала когтями по лицу.
Безумный мир , Видео , Люди
Читайте также
Видео
Женщина из Индонезии ест мыло на камеру
Безумный мир
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Самая толстая кошка Британии ищет дом
Безумный мир
Кошка отлупила навязчивую хозяйку
Безумный мир Люди
100-летняя вице-мисс Россия попала на родину
Люди Истории
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Женщина, которая провела в летаргическом сне 20 лет
Истории
Камень, предсказывающий гибель компартии КНР
Безумный мир Вещи
Неуклюжий японский кот врезался в забор
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение