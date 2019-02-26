Мойщики окон раскрыли увиденные в квартирах тайны

Промышленные альпинисты, занимающиеся мытьем окон в высотных зданиях, и их знакомые рассказали о «самых странных вещах», которые они когда-либо видели во время работы. Увиденное они анонимно описали на Reddit.

В треде признавались, что порой люди творят «сумасшедшие вещи». Бывшая невеста мойщика окон рассказала, что ее бойфренд регулярно сталкивался с тем, что девушки прижимали к стеклу ягодицы, грудь и записки с номерами телефонов. Помолвленный молодой человек показывал им кольцо на руке, но это останавливало не всех. «На самом деле это заставило некоторых из них постараться еще больше, говорил он», — пишет пользовательница с ником PivotPIVOTPIVOOOT.

С его слов, самыми трудными для работы были дни, когда приходилось мыть окна в больницах с тяжелобольными детьми. Несмотря на то, что дети приветствовали альпинистов как супергероев, для работников процесс был душераздирающим.

Некоторые натыкались на квартиры известных личностей. В частности, normal242 говорит, что однажды утром застал легенду крикета Бретта Ли за занятием йогой. Другой мойщик утверждает, что видел, как футболист Уэйн Руни занимался сексом не с женой.

Племянник бывшего мойщика из Новой Зеландии рассказал, что одним из самых запоминающихся моментов для его дяди стало преследование полицией голого парня на улице. Посетительница Reddit с ником bettywhitefleshlight вспоминает, как промышленные альпинисты однажды застигли голой ее подругу в собственной квартире. Она только что вышла из душа и сидела обнаженной за компьютером. Девушка обернулась на шум и увидела мойщиков, вскрикнула и убежала обратно в ванную комнату. Она пожаловалась владельцу здания, после чего работники пришли к ней домой, чтобы извиниться.

Родственник еще одного мойщика уверяет, что во время работы его дядя сталкивался с тем, как в квартире снимали порно, а однажды стал свидетелем чего-то, «что выглядело как сцена убийства». Мужчина пожаловался в правоохранительные органы , ему ответили, что в квартире снималось шоу, а кровь была поддельной.

В другом случае мойщик случайно подсмотрел секс между двумя мужчинами. Один из них заплатил ему 500 долларов за молчание. «Самые легкие деньги, которые я когда-либо зарабатывал», — отмечает пользователь с ником mehfara.