Дрон снял собственный «расстрел»

Британец Гарри Блэкхерст состоит в добровольной организации Kent Hunt Saboteurs, выступающей против охоты на лис, традиционной забавы английских аристократов. Члены организации выслеживают охотников, участвующих в незаконной охоте, и передают сведения о них властям. С 2004 года охота на лис в Великобритании запрещена, однако браконьеры по-прежнему выезжают в леса. Недавно Гарри с помощью беспилотника обнаружил группу охотников. Дрон начал следить за группой мужчин, но те обнаружили, что за ними шпионит аппарат. Один из охотников выстрелил в дрон и со второй попытки попал в него. Этот момент запечатлела камера беспилотника, стоимость которого, к слову, — 500 фунтов стерлингов.