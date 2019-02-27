Пудель спел, подыграв себе на пианино

Жительница Китая записала выступление своего пуделя ещё в декабре, но популярность ролик приобрёл только сейчас. Пёс, которого зовут Гао Гао, оказался талантливым певцом-любителем, который ещё и аккомпанирует себе на пианино. На кадрах видно, как собака с энтузиазмом подбежала к электрическому музыкальному инструменту. Хозяйка скомандовала: «Играй на пианино и пой!», после чего пудель приступил к исполнению композиции. Ударяя лапами по клавишам пианино, собака издавала вой, местами переходящий чуть ли не ультразвук. Поистине душераздирающая пуделиная песня уже стала хитом интернета.