Житель Сербии пожаловался в полицию на вампиров

Житель села близ города Кладово на востоке Сербии подал заявление в полицию с просьбой защитить его от регулярных ночных визитов вампиров, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города Бор.

Мужчина в солидном возрасте подал официальное заявление в полицию, в котором подробно описал, что вампиры начал приходить каждую ночь больше месяца назад, но не для того, чтобы напасть, а "поговорить".

"Человек жалуется, что к нему в дом от часа до двух часов ночи приходят вампиры, сбрасывают еду со стола, разговаривают и спят с ним в кровати до утра. Так как мужчина подал заявление в полицию, считает, что вампиры об этом узнали и теперь перестанут его беспокоить", — уточнил источник агентства.

Районы городов Бор, Кладово, Неготин, Княжевац в Восточной Сербии вблизи Дуная компактно населены "влахами" — народностью, родственной соседним румынам и говорящей на близком к румынскому языке. Регион традиционно считается центром оккультной активности, особенные силы в народе приписываются местным колдуньям, существует общесербское понятие "влашская магия".