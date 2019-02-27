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Житель Сербии пожаловался в полицию на вампиров 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Дракула"
Житель села близ города Кладово на востоке Сербии подал заявление в полицию с просьбой защитить его от регулярных ночных визитов вампиров, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города Бор.
Мужчина в солидном возрасте подал официальное заявление в полицию, в котором подробно описал, что вампиры начал приходить каждую ночь больше месяца назад, но не для того, чтобы напасть, а "поговорить".
"Человек жалуется, что к нему в дом от часа до двух часов ночи приходят вампиры, сбрасывают еду со стола, разговаривают и спят с ним в кровати до утра. Так как мужчина подал заявление в полицию, считает, что вампиры об этом узнали и теперь перестанут его беспокоить", — уточнил источник агентства.
Районы городов Бор, Кладово, Неготин, Княжевац в Восточной Сербии вблизи Дуная компактно населены "влахами" — народностью, родственной соседним румынам и говорящей на близком к румынскому языке. Регион традиционно считается центром оккультной активности, особенные силы в народе приписываются местным колдуньям, существует общесербское понятие "влашская магия".
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Безумный мир , МВД , РИА Новости
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