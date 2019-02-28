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Ламантин чуть не съел бороду дайвера 

Рамблер 3 часа назад
Дайвер, совершавший погружения во Флориде в США сумел пообщаться с ламантином. Ламантины — это крупные млекопитающие из отряда сирен, обитающие на мелководье и питающиеся растениями. Мужчина рассказал, что он возглавлял группу дайверов и руководил погружениями, и в какой-то момент на глубине к нему приблизился ламантин. Вероятно, животное приняло развевающуюся в воде бороду дайвера за водоросли, поэтому попыталось съесть её. По словам мужчины, такое с ним происходит не в первый раз, он настолько привык к общению с ламантинами, что даже научился общаться с ними, за что коллеги прозвали его «Шёпот ламантина».
Безумный мир , Видео , Люди
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