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Горилла приютила мальчика, упавшего в вольер 

Рамблер 2 часа назад
Гориллы считаются заботливыми родителями: мать носит малыша на себе вплоть до трёхлетия, а отцы терпеливо относятся к выходкам детёнышей. Происшествие, которые случилось в одном из зоопарков, подтвердило репутацию огромных приматом. Мальчик по неосторожности свалился в вольер с обезьянами. К нему тут же подошли животные, но самый крупный примат разогнал сородичей и уселся возле мальчика, охраняя его от других обезьян. Через некоторое время горилла отбежала в сторону, а мальчику помогли выбраться сотрудники зоосада.
Безумный мир , Видео
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