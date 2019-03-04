Горилла приютила мальчика, упавшего в вольер

Гориллы считаются заботливыми родителями: мать носит малыша на себе вплоть до трёхлетия, а отцы терпеливо относятся к выходкам детёнышей. Происшествие, которые случилось в одном из зоопарков, подтвердило репутацию огромных приматом. Мальчик по неосторожности свалился в вольер с обезьянами. К нему тут же подошли животные, но самый крупный примат разогнал сородичей и уселся возле мальчика, охраняя его от других обезьян. Через некоторое время горилла отбежала в сторону, а мальчику помогли выбраться сотрудники зоосада.