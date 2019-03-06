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Кот-клептоман своровал деньги и принес их хозяйке 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Katie Drouet
В Великобритании кот по кличке Тео украл деньги у молочника и принес их домой. Об этом пишет BBC News.
Восьмилетний питомец прогулялся к дому соседа и забрал пакет с деньгами, которые предназначались человеку, развозившему молоко. Хозяева кота обнаружили пакет, в котором, помимо денег, также был написан адрес их владельца. Наличные были возвращены.
«Парень улыбнулся, взял деньги и вел себя так, как будто такие вещи происходят постоянно», — рассказала владелица животного мисс Друэ.
Кот Тео на протяжении нескольких лет становится героем публикаций в СМИ. Так, в 2015 году он украл у соседей целый ворох мягких игрушек, выполненных в виде различных овощей. В 2013-м он же был пойман на краже рождественских украшений.
Его хозяйка несколько раз развешивала листовки по округе, в которых предупреждала соседей о питомце-клептомане и просила обращаться к ней в случае, если какие-то вещи внезапно пропали. Она также несколько раз убеждалась в том, что Тео бросил свою привычку, но через некоторое время он снова приносил в дом посторонние предметы.
Биолог и кошачий бихевиорист в разговоре с изданием объяснил, что кошки часто носят своим хозяевам «трофеи», но обычно это еда, добытая из мусора. Любовь к перетаскиваю игрушек и других предметов может быть связана с тем, что животное не прошло «обучение» у матери ловле живой добычи, и поэтому те лишь имитируют охоту, выбирая неодушевленные предметы.
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Безумный мир , BBC News
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