Самые глупые законы мира

Даже такая серьезная вещь, как законодательство, часто вызывает смех. Дело в том, что в разных странах мира существуют необычайно глупые и смешные законы.

В Англии некоторым законам, кажется, уже сотни лет, но они по-прежнему регулируют жизнь современных людей. Так, членам английского парламента нельзя входить в Палату Общин в доспехах. Этот закон появился еще в 1313 году, и с тех пор его никто не отменял. В Честере закон разрешает стрелять в валлийцев в пределах городских стен после полуночи. В Лондоне наемные такси обязаны возить с собой мешок овса или тюк сена.

Во Франции законом запрещается парковать летающие тарелки в виноградниках на территории всей страны. А французы, владеющие свиньями, не имеют права называть своих поросят «Наполеон».

В Китае нельзя спасать тонущего человека. Почему? Оказывается, таким образом спаситель вмешивается в его судьбу. Еще в Китае закон обязывает студентов быть умными, иначе им нельзя будет посещать колледж. Если же вы китаец и у вас три ноги, заниматься Кунг-Фу вам не разрешит закон.

В Индии нельзя говорить со слонами о политике. Еще строже правила поведения в суде — на судебное заседание там запрещается приводить танцоров, нельзя садиться на шпагат во время заседания и начинать петь. Еще в Индии нельзя умирать, не помыв посуду и болеть больше двух дней. Также закон запрещает чавкать громче коровы и использовать гранатомет для самозащиты.

Если в Испании к вам подошел бездомный пес, пока вы едите булочку, вы должны поделиться с ним кусочком, иначе это считается жестоким обращением с животными. Еще тяжелее приходится испанским школьникам — там нельзя приводить в школу собственного быка и устраивать корриду. А студентам запрещено симулировать сердечный приступ перед преподавателем, если он поставил им неудовлетворительную оценку. Если же преподаватель не ставит зачет с третьей попытки, его нельзя избивать.

Если вы окажетесь в Италии, будьте бдительны, потому что закон запрещает есть макароны ногами.

Америка — настоящая кладезь дурацких законов, причем каждый штат отличился собственными. Например, в штате Огайо нельзя гладить кошек утюгом, смотреть на портрет президента, если вы слепой, выщипывать брови за рулем, если вы женщина. Также там строго запрещается поджигать усы полицейским, надевать куртку Гуччи на бездомного кота и посещать стоматолога, если у вас во рту более 67 зубов. В Юте нельзя заниматься сексом с мужчиной, если его в этот момент везут в реанимацию. В Калифорнии гамбургеры студентам можно есть, сидя прямо на экзамене, но с условием, что они поделятся с преподавателем. Мужчинам, внешне похожим на крокодила, запрещено улыбаться девушке.

В Норвегии собакам нельзя лаять 44 раза подряд.

В Австралии сидящим в кафе людям нельзя рычать, как леопард, чтобы не испугать детей. Еще там нельзя рассказывать анекдоты львам или гоняться за зебрами в костюме льва.

Как видите, законы в разных точках мира могут быть настолько разнообразными, что лучше узнать заранее, что можно делать в стране, куда вы отправляетесь, а что нет.