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Ученые научились переводить с языка мышей 

Рамблер 11 часов назад
Фото: depositphotos.com
Американские ученые придумали способ переводить мышиный писк на человеческий язык. Об этом пишет издание Neuropsychopharmacology.
Алгоритм, который разработали специалисты из Вашингтонского университета, называется DeepSqeak, с его помощью можно распознать звуки, производимые грызунами. Мыши общаются между собой, используя ультразвуковую вокализацию. Так, "писком" грызуны передают свои эмоции и настроение. Действие алгоритма основано на технологии сверточных нейросетей: программа определяет звуки, анализирует их и относит к той или иной категории. В результате получается "словарь", который переводит с мышиного на человеческий.
На "смысл" сообщения также влияет частота звука, чем она выше, тем лучше настроение мыши. Если грызун издает писк частотой 50 килогерц, значит, у него все хорошо, а вот частота 20 килогерц говорит об обратном. Специалисты планируют продолжать изучение звуков, в том числе тех, которые издают другие грызуны.
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