Ученые научились переводить с языка мышей

Американские ученые придумали способ переводить мышиный писк на человеческий язык. Об этом пишет издание Neuropsychopharmacology.

Алгоритм, который разработали специалисты из Вашингтонского университета, называется DeepSqeak, с его помощью можно распознать звуки, производимые грызунами. Мыши общаются между собой, используя ультразвуковую вокализацию. Так, "писком" грызуны передают свои эмоции и настроение. Действие алгоритма основано на технологии сверточных нейросетей: программа определяет звуки, анализирует их и относит к той или иной категории. В результате получается "словарь", который переводит с мышиного на человеческий.

На "смысл" сообщения также влияет частота звука, чем она выше, тем лучше настроение мыши. Если грызун издает писк частотой 50 килогерц, значит, у него все хорошо, а вот частота 20 килогерц говорит об обратном. Специалисты планируют продолжать изучение звуков, в том числе тех, которые издают другие грызуны.