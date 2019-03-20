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Кто провел эксперимент по уничтожению детской психики 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos
В истории психологии было несколько экспериментов, которые в современном мире невозможно себе даже представить. Один из них провел Джон Уотсон в 20-х годах прошлого века. Целью эксперимента стала попытка уничтожения детской психики.
Уотсон был основателем бихевиоризма — направления в психологии, которое изучало поведение человека как объективный феномен психики. А еще американский ученый заинтересовался изучением формирования условных эмоциональных реакций у детей и провел весьма жестокий эксперимент.
Его «подопытным» стал мальчик Альберт, которому только исполнилось девять месяцев. Цель эксперимента — приучить ребенка бояться любых белых вещей.
Wikipedia
Для начала ученый «подружил» Альберта с белой крысой: он постоянно показывал ребенку животное, давал гладить его и рассказывал, о том, какое оно хорошее. После того, как малыш привык к крысе и начал с ней спокойно играть, Уотсон перешел к следующей стадии эксперимента.
Как только ребенок хотел дотронуться до своей белой «подружки», ученый с силой ударял по металлической пластине, пугая Альберта. Малыш сразу же отдергивал от нее ручки, а в глазах его появлялся ужас. Но и этого Уотсону показалось недостаточно. Он стал подкладывать крысу в постель Альберта, а когда ребенок обнаруживал ее, вновь ударял по пластине, увеличив количество ударов.
В результате мальчик до дрожи стал бояться сначала крысу, еще недавно так ему нравившуюся, а затем стал испытывать страх перед всеми белыми вещами, которые хоть немного ему ее напоминали.
Wikipedia
По сути, Джон Уотсон применил в работе с Альбертом методы дрессировки животных, когда определенным методом у зверя «воспитывается» нужная эмоция. Оказалось, что это работает и с людьми. Правда, достиг этого знания ученый весьма жестоким способом.
Комментарии1
Безумный мир , Джон Уотсон
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