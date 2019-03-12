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Американка выиграла в лотерею 30 раз за день 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Жительница американского города Ричмонд, штат Вирджиния, купила 30 лотерейных билетов в один день, и все они оказались счастливыми. Об этом сообщает информационный портал USA Today.
Дебора Браун (Deborah Brown) рассказала, что в день покупки билетов ей всюду попадалось сочетание чисел 1-0-3-1. Женщина доверилась интуиции и купила 20 лотерейных билетов Pick 4 и вписала в них эти номера. Затем она приобрела еще десять билетов в другом магазине.
Каждый билет стоил один доллар (65,8 рубля), а самый крупный приз в лотерею составлял пять тысяч долларов (329 тысяч рублей). Таким образом Браун выиграла 150 тысяч долларов (9,9 миллиона рублей), потратив всего 30 долларов (около двух тысяч рублей).
По словам американки, когда она пришла за кушем, ее «чуть удар не хватил». Организаторы лотереи заявили ей, что шанс угадать верную последовательность равнялся один к десяти тысячам.
Браун пока не знает, на что потратит выигрыш. Возможно, деньги пойдут на ремонт дома.
В конце февраля сообщалось о пенсионере, который трижды выиграл в лотерею «Кено» больше десяти тысяч долларов (658 тысяч рублей). После получения денег мужчина планировал сводить семью в ресторан, а затем разделить куш с супругой и дочерью.
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