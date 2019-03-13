Мужчина собрался держать пивной пост 46 дней

Сотрудник пивной компании и любитель пенного решил по-своему провести дни в посту. Все 46 дней мужчина планирует пить пиво и немного жидкости, полностью отказавшись от других продуктов.

Del Hall/Facebook

Он уверен, что все получится. О своем намерении выдержать испытание он заявил еще 6 марта. Он рассказал, что его вдохновил пример папских монахов из монастыря под Мюнхеном, которые в начале XVII века с разрешения курфюрста Баварии стали варить исключительно сытное пиво. Крепость такого напитка достигала 12 градусов, сорт носит название доппельбок. Но мужчина отметил, что он не собирается ограничивать себя в пиве и будет пить все сорта этого напитка.

Во время своего челленжа он будет регулярно проходить медосмотр и рассказывать о подробностях.

Del Hall/Facebook

Мужчина отметил, что он ветеран армии и был "лучшим в своем классе", обладает недюжинным здоровьем, но честно признался, что такое испытание действительно заставляет его задуматься, а по силам ли ему это?

Мне просто интересно, справлюсь ли я. Смогу или нет.

— говорит он.