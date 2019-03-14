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Соцсети охватила лихорадка «треугольных танцев» 

Рамблер 1 час назад
Не проходит и дня, чтобы в соцсетях не появился новый флешмоб. Он может быть странным, но веселье его участникам гарантированно. На этот раз пользователи Сети увлеклись треугольными танцами.
Суть такого танца заключается в том, что три человека становятся напротив друг друга, кладут руки на плечи и по очереди прыгают в центр треугольника. Из-за тесных объятий танец также назвали "танцем друзей".
На первый вгляд это кажется очень простым действием, но на самом деле это не так, нужно обладать определенной ловкостью, чтобы не покалечить партнеров. Для тех, кто усвоил азы танца, существует и вариант с ускорением.
Если увлечение продержится дольше, чем мода на него в соцсетях, то возможно, однажды мы увидим международные соревнования таких танцоров.
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