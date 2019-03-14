В Египте нашли мумию с изображением гуманоида

Интересные новости из Египта. Есть гипотеза, что древние египтяне получили некоторые свои технологии от внеземных цивилизаций. Кроме того, якобы некоторые из фараонов могли прилететь с других планет, чтобы править странами и давать людям знания, которые те сами не смогли бы получить и за тысячи лет. Об этом могут свидетельствовать некоторые древние сооружения и рисунки, на которых изображены странные существа и летательные аппараты, которые могли посещать Египет в давние времена.

Недавно на территории Египта археологами была найдена гробница с многочисленными мумиями, среди которых одна выделялась среди других. Изображение на мумии очень напоминает гуманоида, что и привлекло внимание уфологов и учёных. Могли ли древние египтяне похоронить в гробнице пришельца наравне со всеми?

Интересно и то, что египтяне тысячелетия назад точно срисовывали лица с усопших людей, поэтому вероятность ошибки данного изображения очень небольшая. Так получается, что древние художники рисовали портрет с того, что они видели перед собой? Возраст найденных мумий составляет более 2300 лет. Научные эксперты отмечают, что мумии прекрасно сохранились, что говорит о мастерстве древних людей в искусстве мумифицирования.

В ближайшее время учёные планируют взять образцы ДНК у мумии, которая напоминает пришельца, но только вот объявят ли они свои результаты широкой общественности, если подтвердится, что ДНК имеет внеземное происхождение? Некоторые считают найденную мумию мистификацией и считают, что её специально подбросили в гробницу, чтобы сбить с толку археологов. Однако, прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо дождаться результатов исследования ДНК.