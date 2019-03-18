Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Веселый грабитель ювелирного попал на видео 

Вести.Ru + ещё 3 12 часов назад
Подмосковный рецидивист с помощью трубы ограбил ювелирный салон в Коломне, похитив украшений на сумму свыше 300 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.
На кадрах видно, как 42-летний мужчина неспешно заходит в магазин и устремляется к дальней витрине. Впрочем, рассматривать украшения он не стал, а сразу достал из куртки обрезок металлической трубы в пакете и принялся колотить по противоударному стеклу. Продавщицы в страхе разбежались по сторонам, а налетчик, проделав брешь, схватил оказавшиеся под рукой ювелирные украшения и бросился прочь.
Благодаря записям с камер наблюдения подозреваемого вскоре задержали — им оказался неоднократно судимый житель Коломны. Признавать свою вину он отказался, как и разговаривать со стражами порядка под запись, намекнув, что "камера может сломаться".
Взятому под стражу мужчине грозит до семи лет лишения свободы по статье "Грабеж".
Вести.Ru: последние новости
"Ночь в театре", парад святого Патрика и зарядка в Филях: скучать в выходные будет некогда В Большой театр привезли провокационного "Дон Жуана" из Ла Скала На Кубе высадился российский культурный десант
Комментарии
Безумный мир , Ирина Волк , МВД
Читайте также
Видео
Школьник на спор прыгнул в бассейн с акулами
Безумный мир
Как появились «Врата ада» в Туркменистане
Места
Как политики выглядели в молодости
Люди
В Сети решают задачку для китайских школьников
Истории
Потерявший управление дрон расколотил дверь
Вещи
Соцсети охватила лихорадка «треугольных танцев»
Безумный мир
Пилот лайнера довел пассажира до слез
Люди
Мужчина сломал лед на реке ради собаки
Люди
Женщина бросилась спасать кур без одежды
Люди Безумный мир
Вор пожалел бедную девушку и вернул награбленное
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение