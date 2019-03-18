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Школьник на спор прыгнул в бассейн с акулами 

Рамблер 44 минуты назад
В пригородном калифорнийском заповеднике Living Coast Discovery Center школьник на спор прыгнул в бассейн с акулами.
Этот случай произошел в городе Чула-Виста, штат Калифорния. В Сеть попало видео, где мальчик взбирается на край бассейна и бесстрашно ныряет туда. Все вокруг испугались, и мальчик в бассейне тоже. Заметив акул, он быстро подплыл обратно к краю. Какой-то мужчина помог ему выбраться из акульей западни. Мальчик остался жив и не пострадал.
Представитель заповедника Элизабет Аргайл уверяет всех в том, что акулы не могли нанести никаких травм человеку. По ее мнению, мальчику не угрожала опасность, так как большинство акул боятся контактировать с людьми. Все потому, что акулы не любят резких движений и громких звуков.
Прыжок школьника в бассейн наделал много шума в заповеднике. Предполагается, что мальчик сделал это на спор. Никто не пострадал, включая акул.
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