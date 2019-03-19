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Странные и необычные японские услуги 

Рамблер 4 часа назад
Фото: UBR.ua
Япония — удивительная страна. Она славится своими необычными традициями. Жителям Японии доступны очень странные услуги, которые невозможно найти в любой другой стране.

Друзья напрокат

В Японии не принято быть одиноким, поэтому если вечером не с кем прогуляться или выйти в свет, то можно воспользоваться услугой друзей напрокат. Эти люди старательно делают вид, что они ваши друзья. Если кому-то представить такого "друга", то он сделает вид, как будто знаком сто лет с тем, кто его нанял.

Профессиональный проситель прощения

Если в Японии надо очень хорошо попросить прощения, то можно нанять профессионала в этом деле. Причем попросить прощения таким образом можно у кого угодно, неважно, будет это босс или вторая половинка.

Вытиратель слез

Расстроенная девушка может позвать на помощь профессионального утешителя, который вытрет ей слезы и даст поплакаться в жилетку. В Японии такие парни зовут себя икемесо. Успокаиватели девушек проходят специальный курс психотерапии, поэтому они мастера своего дела.

Номера для плача

В Японии можно взять отпуск и уехать в отель, где есть номера для плача. В специальном номере гостиницы имеется много салфеток, коллекция драм и грустных комиксов. Предполагается, что во время проживания в таком номере можно снять стресс и напряжение наплакавшись вдоволь.
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