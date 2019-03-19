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Акробат станцевал на пилоне на высоте 1500 метров 

Рамблер 47 минут назад
Танцор и акробат Олег Кольвах прославился на весь мир своим невероятным выступлением: он совершил невозможное — впервые в мире станцевал на пилоне на высоте полутора тысяч метров. Металлический шест подвесили к корзине воздушного шара, при этом все трюки акробат выполнял без страховки. Олег стал первым человеком на планете, кто отважился на «танец в небесах». Завораживающее действо сняли на камеру дроны, которые следили за каждым движением отважного танцора. В свой день рождения мужчина выложил видео с уникальным номером на странице в Instagram.
Безумный мир , Видео , Другое , Люди
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