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Подозрительный помощник орудовал в сарае по ночам 

Рамблер 2 часа назад
Британец Стивен Маккирс часто проводит время в своём сарае. Время от времени Стивен подкармливает птиц, а корм хранит в специальном контейнере. Как-то мужчина обнаружил, что в контейнере лежат скрепки. Стивен решил, что по рассеянности положил их туда сам, и вынул. Однако на следующий день история повторилась. Отныне каждое утро Стивен находил в коробке с кормом различные вещицы: скрепки, мелкие детали, шпингалеты. Он уже было подумал, что в сарае поселился призрак. Но, установив камеру, Маккирс понял, кто наводит свои порядки в мастерской. Смотрите видео и узнайте о таинственном помощнике.
Безумный мир , Видео
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