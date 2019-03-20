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Ученые рассказали, почему люди видят привидений 

Рамблер 38 минут назад
Фото: depositphotos.com
Американские ученые из университета Кларксон установили, что места, где видят призраков, отличаются одной особенностью. По их мнению, в этих домах надо сделать тщательную уборку — ведь во всем виновата черная плесень. Именно она плохо влияет на самочувствие человека и вызывает галлюцинации — из-за нее некоторые люди могут видеть привидений.
Черная плесень редко встречается в дикой природе, в основном она обитает во влажных помещениях. Ученые называют черную плесень очень опасной, потому что она выделяет опасные токсины. От этого у людей появляются воспаления на коже, головные боли и тошнота.
Самое опасное, что споры гриба могут проникать с воздухом в легкие и провоцировать болезни дыхательной системы. Подобная история и произошла с 29-летней британкой Эмми Маршалл, которая въехала в новый дом и не подозревала о наличие плесени.
Буквально через год девушка почувствовала недомогание — у нее появились проблемы с памятью, начали выпадать волосы и появилась слабость. В добавок ко всему, у нее появилась экзема — врачи предположили, что ее вызвала черная плесень.
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