Полуобнаженный мужчина устроил акцию в Третьяковке

Один из посетителей Третьяковской галереи разделся и прогулялся по музею. Это была необычная акция. Посетители успели заснять его на видео.

По словам очевидцев, мужчина пришел в Третьяковку, разделся и прошелся по нескольким залам, а затем тихо ушел. Судя по видео и фото, его тело было покрыто золотой краской, а красным цветом были нарисованы знаки. Некоторые утверждают, что это были руны.

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Сообщается, что во время того, как один мужчина бродил по залам, его напарник повесил свою картину на стену музея. Потом он заявил, что так "музей стал лучше".

Никто из сотрудников не останавливал мужчину. Как выяснилось позже, руководство не знало о произошедшем, поэтому никто не вызвал полицию и не стал выводить человека. Представители Третьяковки заявили, что будут разбираться с инцидентом. Пока неясно, в честь чего мужчина организовал эту акцию, и какой у нее смысл.