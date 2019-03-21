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Мужчина 62 года притворялся глухонемым 

Провинция.ру 2 часа назад
Фото: depositphotos
62 года притворялся глухонемым 84-летний британец Барри Доусон из Манчестера, чтобы только не слушать надоедливую болтовню супруги Дороти. За эти годы он не произнес при жене ни слова и ни разу не показал, что слышит ее слова. Супружеская пара вырастила шестерых детей и имеет тринадцать внуков — все они также думали, что мистер Доусон совершенно ничего не слышит.
Чтобы хоть как-то взаимодействовать с супругом, миссис Доусон еще в молодости освоила язык жестов, но и при общении на этом языке ее муж никогда не было особенно разговорчив.
«Два года я училась общаться при помощи рук, но как только у меня это стало неплохо получаться, у Барри начались проблемы со зрением. Теперь я думаю, что возможно он симулировал и это тоже»,
— сказала на бракоразводном процессе Дороти Доусон, ее слова 19 марта цитирует интернет-портал Пикабу.
Раскрылся обман благодаря интернету. 80-летняя миссис Доусон случайно увидела на YouTube, как ее глухонемой благоверный во весь голос поет в караоке на вечеринке. А она-то думала, что он ушел на благотворительный вечер…
Оскорбленная в лучших чувствах женщина подала на развод, потребовав компенсацию за обман и половину совместно нажитого имущества.
Адвокат мистера Доусона в оправдание своего подзащитного заявил, что если бы тот не притворялся глухонемым, они бы развелись еще 60 лет назад.
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