Мужчина 62 года притворялся глухонемым

62 года притворялся глухонемым 84-летний британец Барри Доусон из Манчестера, чтобы только не слушать надоедливую болтовню супруги Дороти. За эти годы он не произнес при жене ни слова и ни разу не показал, что слышит ее слова. Супружеская пара вырастила шестерых детей и имеет тринадцать внуков — все они также думали, что мистер Доусон совершенно ничего не слышит.

Чтобы хоть как-то взаимодействовать с супругом, миссис Доусон еще в молодости освоила язык жестов, но и при общении на этом языке ее муж никогда не было особенно разговорчив.

«Два года я училась общаться при помощи рук, но как только у меня это стало неплохо получаться, у Барри начались проблемы со зрением. Теперь я думаю, что возможно он симулировал и это тоже»,

— сказала на бракоразводном процессе Дороти Доусон, ее слова 19 марта цитирует интернет-портал Пикабу.

Раскрылся обман благодаря интернету. 80-летняя миссис Доусон случайно увидела на YouTube, как ее глухонемой благоверный во весь голос поет в караоке на вечеринке. А она-то думала, что он ушел на благотворительный вечер…

Оскорбленная в лучших чувствах женщина подала на развод, потребовав компенсацию за обман и половину совместно нажитого имущества.

Адвокат мистера Доусона в оправдание своего подзащитного заявил, что если бы тот не притворялся глухонемым, они бы развелись еще 60 лет назад.