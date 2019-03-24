Почему медоеда боятся даже львы

Медоед — это зверек из семейства куньих. Его родственниками можно считать куниц, норок, выдр, барсуков и хорьков. Он имеет черно-белую окраску как у скунса. Живет медоед в Африке. Маленький зверек способен противостоять львам и змеям.

Медоеда могут атаковать, кусать и валять по полу, но ему будет абсолютно все равно, что на него хотят напасть. Хищник сам может сразиться с кем угодно. Львицы предпочитают обходить стороной медоеда.

Хищники практически не способны прокусить шкуру медоеда. Вдобавок ко всему прочему, шкура зверя почти не прикреплена к нему самому. Это помогает медоеду ловко изворачиваться во время атаки, а также противостоять змеям и крупным хищникам.

Медоед питается змеями, причем змеиный яд почти неопасен для него. В погоне за добычей, хищник может получить укус ядовитой змеи. Когда яд начинает действовать, медоед падает в обморок. Реакция на яд больше похожа на предсмертные конвульсии. В таком состоянии зверек может пролежать около часа. Но потом он "оживает" и принимается поедать свою добычу.

Медоеда можно нечасто встретить на своем пути. Помимо своей живучести, он еще и очень умный. Медоед без труда может выбраться из вольера в зоопарке и резвиться, пока его не поймают и не посадят обратно.