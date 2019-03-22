Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни

Домашний питомец — кот по кличке Харви — решил намекнуть хозяину на плохие вокальные данные. Мужчина пел песню группы Queen, но коту это настолько не понравилось, что он его покусал.

Грег Молик лежал в кровати и напевал песню «Under Pressure, именно это и не понравилось коту. Кот сидел на столе недалеко от кровати, когда услышал раздражающие его звуки.

Кот начал выбирать тактику нападения — он набросился на хозяина и принялся кусать его руку. Если мужчина прекращал петь, то кот успокаивался.

Видео уже набрано больше 85 тысяч просмотров.