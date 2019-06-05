Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина нашла геккона в упаковке с малиной 

Lenta.ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Великобритании посетители сетевого супермаркета Sainsbury's обнаружили в пластиковой упаковке с малиной живого геккона. Об этом пишет таблоид The Sun.
Лаура Джонсон (Laura Johnson) увидела, как покупатель берет пачку малины, внутри которой сидит ящерица. Женщина испугалась, что геккона могут выбросить, и сообщила о находке работнику магазина. Тот передал пресмыкающееся в благотворительную организацию RSPCA (Королевское общество защиты животных от жестокого обращения).
«Мне остается только надеяться, что геккон не пострадал», — говорит Джонсон.
Sainsbury's проводит внутреннее расследование и выясняет, как ящерица попала в их продукцию.
Гекконы — семейство небольших ящериц, обитающих в тропиках и субтропиках. Их лапы покрыты микроскопическими волосками, которые сцепляются с опорной поверхностью и позволяют гекконам перемещаться по стенам и потолку. Как и многие другие виды ящериц, они отбрасывают часть хвоста при опасности.
Ранее сообщалось, что жительница Великобритании нашла геккона в пакете с брокколи, который она приобрела в одном из крупных супермаркетов. Женщина обнаружила ящерицу, когда пришла домой и открыла упаковку с овощами.
Последние новости
Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ В Евросоюзе одобрили санкции против России Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто был виноват в гибели Зои Космодемьянской
Деревня долгожителей на Сардинии: в чем секрет
Что стало с потомками Юрия Гагарина1
Человечеству предрекли скорый конец22
Что на самом деле произошло с Тунгусским метеоритом
Видео
00:22
Воровки станцевали тверк и проснулись знаменитыми
Истории
10:02
Привычные вещи, которые оказались опасными
Вещи
02:39
«Домогательства провоцируют фильмы»
Места
03:39
Миллиардеров заметили за работой в фастфуде
Люди
01:08
Спасение в горах превратилось в адский аттракцион
Безумный мир
00:36
Юные красотки в мини показали, на что способны
Люди
03:00
На Алтае начали продавать местный воздух
Безумный мир
00:35
Тюлень едва не раздел дайвера
Безумный мир
00:38
Женщина заползла в прямой эфир и стала знаменитой
Люди
00:52
Камера сняла странности в психбольнице
Места Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение