Женщина купила машину за 66 мешков с мелочью

Более 130 тысяч монет китаянка «инвестировала» в новый автомобиль.

В Китае женщина приобрела себе новую иномарку, а заплатила за нее мелочью: на кассу автосалона покупательница принесла 66 мешков, набитых монетами по одному юаню. В результате работа салона встала.

На протяжении трех дней 17 сотрудников с утра до вечера пересчитывали внезапно возникшее богатство. В мешках оказалось больше 130-ти тысяч монет.

Однако машина стоила дороже, поскольку оставшиеся 60 тысяч покупательница все же внесла с карточки.