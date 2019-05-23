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Женщина купила машину за 66 мешков с мелочью 

ТК «Звезда» + ещё 4 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 130 тысяч монет китаянка «инвестировала» в новый автомобиль.
В Китае женщина приобрела себе новую иномарку, а заплатила за нее мелочью: на кассу автосалона покупательница принесла 66 мешков, набитых монетами по одному юаню. В результате работа салона встала.
На протяжении трех дней 17 сотрудников с утра до вечера пересчитывали внезапно возникшее богатство. В мешках оказалось больше 130-ти тысяч монет.
Однако машина стоила дороже, поскольку оставшиеся 60 тысяч покупательница все же внесла с карточки.
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