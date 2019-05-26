Почему тех, кто умер по глупости, награждают премией

Премия Дарвина считается антипремией, поскольку вручается тем, кто проявил особую глупость, из-за которой умер или лишил себя возможности оставить потомство. Ее вручают как награду за услугу — лишение себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально его улучшив.

Премия названа в честь английского натуралиста и путешественника Чарльза Дарвина. Он развил теорию о том, что естественный отбор — основной механизм эволюции.

Сделанная человеком глупость лишила его возможности произвести потомство (он либо умер, либо лишился репродуктивной функции); Совершенная человеком глупость должна быть по-настоящему была выдающейся; Эту глупость человек совершает по собственной доброй воле и исключительно по отношению к самому себе; Человек, совершивший глупость, по возрасту и психическому состоянию был в состоянии принимать ответственные; решения и брать ответственность за свои поступки на себя История произошедшей глупости подтверждается надежным источником. У этой виртуальной премии нет жюри, зато есть пять строгих требований к кандидатам:

Например, в 2013 году случилась такая история: во время ограбления банка в Лонг-Бич (Калифорния) американец Джеймс Эллиот попытался выстрелить из револьвера 38 калибра, но вышла осечка. Именно тогда он проявил несусветную глупость и поступил так, как мало кто додумался бы: Эллиот развернул револьвер в свою сторону, чтобы заглянуть в дуло, и снова нажал на спусковой крючок. Во второй раз осечки не случилось, револьвер выстрелил.