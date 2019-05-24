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В Казахстане камни размножаются: ученые в сомнениях 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Wikimedia Commons
Ученые изучают удивительные ползающие камни-трованты, которые обнаружены в Казахстане. Они способны не только передвигаться, но и размножаться и даже дышать. Это природное чудо водится в Прибалхашье, Мангыстау и недалеко от Семея. Ранее трованты были найдены в Румынии. По мнению француза Ришара Лиона, изучающего трованты, эти камни — неизвестная до сегодняшнего дня человеку новая форма жизни: кремниевая, а не белковая. По расчетам Лиона, один вдох у камней длится две недели. Трованты имеют пульс — но заметить его без специальных приборов нельзя. Если же трованты посадить в огороде, то через некоторое время он увеличится в размерах и выпустит камень-почку, напоминающий крупный картофельный клубень. Так трованты размножаются.
Как оказалось, "живые" трованты все имеют одинаковую картофелеобразную форму. Пока самый крупный из найденных живыми тровантов в диаметре достигает 10 метров. Живые трованты путешествуют — ползают, оставляя за собой глубокие борозды. Известны случаи, когда человек ложился вздремнуть возле такого камня, а проснувшись, обнаруживал, что камень отполз в сторону. "Мертвые" же камни подвергаются эрозийному воздействию ветра и воды, и могут сохнуть, ломаться, выветриваться и принимать другие формы. Впрочем, жалеть их человеку не стоит — ведь по сравнению с белковой формой жизни кремниевая намного долговечней, и трованты могут бродить по Земле миллионы лет.
Скептики пытаются объяснить передвижение тровантов особенностями почвы, а рост — способностью их "туловища" впитывать влагу и полезные вещества из земли. Но разве не так живут и растут все живые существа?
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