Мужчина уронил зажигалку в суп и устроил взрыв

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Мужчина уронил зажигалку в горячий суп и устроил взрыв 

Lenta.ru + ещё 1 8 часов назад
В городе Куньмин, китайской провинции Юньнань, официантка получила ожоги после того, как зажигалка взорвалась в горячем супе. На видео произошедшего обратило внимание британское издание Daily Mail.
Клиент одного из ресторанов популярной китайской сети Haidilao уронил свою зажигалку в блюдо, когда передавал ее другу. На записи видно, как работница заведения хочет с помощью ковша достать предмет из супа хого — бульона в котелке, закипающего прямо на столе, в который можно добавить лапшу, мясо, тофу и овощи. Однако из-за высокой температуры зажигалка взрывается. Кипяток попадает на китаянку и еще одного посетителя.
По информации местных СМИ, пострадавших немедленно доставили в больницу с ожогами. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, они идут на поправку.
Представитель Haidilao заявил, что компания проведет дополнительно обучение для своих сотрудников, так как это не первый подобный инцидент. В феврале в китайском городе Чунцин посетитель бросил зажигалку в горячий суп и спровоцировал взрыв.
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Безумный мир , Видео
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