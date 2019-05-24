В Сети испугались новой оптической иллюзии

Дизайнер опубликовал фото ног модели, а пользователям они показались слишком тонкими. Оказалось, что снимок — просто оптическая иллюзия.

Мансур Гавриель известен базовыми моделями сумок на каждый день, но в его коллекциях также есть одежда и обувь. В своем Instagam он опубликовал рекламное фото пары туфель, которое принесло ему дополнительную рекламу.

Многие пользователи заподозрили что-то неладное — ноги модели кажутся настолько худыми, что комментаторам стало страшно за девушку. Они писали, что нельзя доводить людей до такого истощения, но фото оказалось оптической иллюзией.

"Я так долго не мог понять, в чем тут дело, и даже сейчас чувствую, что из-за этого мне будут сниться кошмары"

На самом деле, юбка, которая надета на модель, сливается с фоном и закрывает половину ноги. Из-за этого нога кажется в два раза тоньше.

Когда пользователям объяснили, что дело не в худобе, а в оптической иллюзии, они посоветовали дизайнеру тщательнее выбирать снимки для рекламных кампаний.