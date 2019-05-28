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Преступник с лицом Джона Сноу наделал шума в сети 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Фоторобот преступника из Великобритании рассмешил пользователей сети своим сходством с актером Китом Харингтоном, известным по роли Джона Сноу в «Игре престолов». Об этом пишет Sun.
На фото у преступника были кудрявые черные волосы и темные глаза, что и делало его похожим на Харингтона, по мнению многих юзеров. «Теперь ему не до Железного трона, кажется, Джон Сноу стал грабителем», — писал один из них. Однако некоторые также указали на сходство фоторобота с участником группы One Direction Гарри Стайлсом.
Полиция разыскивала изображенного на фото мужчину по подозрению в вооруженном ограблении в городе Хоршем. Он подошел к человеку около банкомата и потребовал отдать ему деньги, а когда тот отказался, пригрозил ему ножом. Нападавший находится в розыске.
Ранее, в апреле 2018 года, в сети стал популярен фоторобот преступника с аномально большим ртом. Одни в шутку предполагали, что перед ними чеширский кот, а другие посчитали мужчину лицом пасты Colgate. Спустя некоторое время вор нашелся и объяснил свое сходство со снимком.
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Комментарии1
Безумный мир , Джон Сноу
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