В США создали «аттракцион» гибели принцессы Дианы

Парки аттракционов традиционно ассоциируются с весельем и радостью, однако в американском городе Пиджен Фордж, штат Теннеси, так не считают. На днях там открылся тематический парк National Enquirer Live, одна из площадок которого посвящена гибели принцессы Дианы в результате автомобильной катастрофы в 1997 году.

Смертельное ДТП «королевы людских сердец» вдохновило организаторов выставки на создание трехмерной модели улиц Парижа, которые видела принцесса в последние минуты своей жизни.

«Мы спроектировали весь путь принцессы, вы видите 3-Д изображения зданий и всего прочего… Мы показываем ее дорогу из отеля «Риц», окруживших автомобиль папарацци и даже саму вспышку, которая, как мы думаем, и ослепила водителя Дианы», — пояснил американским СМИ один из инвесторов выставки Робин Тернер.

Новости об американской выставке возмутили многих британцев. «Мир сошел с ума! Это отвратительно и неуважительно», — подобными сообщениями вот уже несколько дней пестрит Twitter.

Однако, Тернер попытался успокоить тех, кто посчитал этот «аттракцион» кощунственным.

«Никакой крови! Только 3-Д анимация. Вы просто видите компьютерную версию смертельной катастрофы…», — успокоил Тернер.

При этом зрителям будет предложено подумать над теориями заговора о гибели принцессы. В конце «аттракциона» зрители смогут путем голосования решить, замешан ли в организации смертельного ДТП Букингемский дворец.