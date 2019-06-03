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В США создали «аттракцион» гибели принцессы Дианы 

Рамблер 5 часов назад
Парки аттракционов традиционно ассоциируются с весельем и радостью, однако в американском городе Пиджен Фордж, штат Теннеси, так не считают. На днях там открылся тематический парк National Enquirer Live, одна из площадок которого посвящена гибели принцессы Дианы в результате автомобильной катастрофы в 1997 году.
Смертельное ДТП «королевы людских сердец» вдохновило организаторов выставки на создание трехмерной модели улиц Парижа, которые видела принцесса в последние минуты своей жизни.
«Мы спроектировали весь путь принцессы, вы видите 3-Д изображения зданий и всего прочего… Мы показываем ее дорогу из отеля «Риц», окруживших автомобиль папарацци и даже саму вспышку, которая, как мы думаем, и ослепила водителя Дианы», — пояснил американским СМИ один из инвесторов выставки Робин Тернер.
Новости об американской выставке возмутили многих британцев. «Мир сошел с ума! Это отвратительно и неуважительно», — подобными сообщениями вот уже несколько дней пестрит Twitter.
Однако, Тернер попытался успокоить тех, кто посчитал этот «аттракцион» кощунственным.
«Никакой крови! Только 3-Д анимация. Вы просто видите компьютерную версию смертельной катастрофы…», — успокоил Тернер.
При этом зрителям будет предложено подумать над теориями заговора о гибели принцессы. В конце «аттракциона» зрители смогут путем голосования решить, замешан ли в организации смертельного ДТП Букингемский дворец.
Стоит отметить, что это не единственный страшный экспонат выставки. Зрители смогут также взглянуть на знаменитую фотографию Элвиса Пресли в полуоткрытом гробу и увидеть «кусочек» убийства жены О. Джеем Симпсоном (скандальное дело, которое в суде защищал Роберт Кардашьян).
Комментарии
Безумный мир , Видео , Джей Симпсон , Элвис Пресли
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