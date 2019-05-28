Мужчина утверждает, что он бессмертный

Людей сложно назвать долгожителями и средний срок продолжительности жизни человека всего какие-то 70-80 лет. Отметку в 100 лет жизни редко кто-то перешагивает, но такие люди всё-таки есть, хотя их и не очень много. Интересно и то, что некоторые долгожители не используют каких-то специальных методик, могут употреблять алкоголь, курить и есть мяса, но по каким-то неизвестным обстоятельствам способны прожить более 100 лет.

Махашта Мураси является жителям Индии, проживающем в священном для индусов городе Варанаси. Город известен своим отношением и верой в перерождение человеческих душ и для этих целей существует множество ритуалов, за которыми люди едут не только с разных концов Индии, но и с других стран.

Однако, Махашта уверяет, что он не использует каких-то специальных ритуалов, но на данный момент ему якобы 184 года и он никак не дождется своего последнего дня. Всё дело в том, что большинство его родных и близких давно покинули этот мир и ему очень тяжело находиться практически в одиночестве. Он уже начал считать себя бессмертным, но уверен в своём возрасте.

Довольно странно и то, что у него нет никаких документов, способных подтвердить истинный возраст, поэтому среди учёных есть большой процент недоверия к словам Мураси о его возрасте. Но большинство жителей Индии верят мужчины и не подвергают сомненью возраст Махашты.

Некоторые учёные предполагают, что в организме есть специальный ген старения, который можно выключить. Возможно, что Мураси удалось сделать это каким-то образом, но вряд ли он обладает рецептом бессмертия.