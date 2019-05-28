Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина утверждает, что он бессмертный 

13 Новостей.ru 4 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
Людей сложно назвать долгожителями и средний срок продолжительности жизни человека всего какие-то 70-80 лет. Отметку в 100 лет жизни редко кто-то перешагивает, но такие люди всё-таки есть, хотя их и не очень много. Интересно и то, что некоторые долгожители не используют каких-то специальных методик, могут употреблять алкоголь, курить и есть мяса, но по каким-то неизвестным обстоятельствам способны прожить более 100 лет.
Махашта Мураси является жителям Индии, проживающем в священном для индусов городе Варанаси. Город известен своим отношением и верой в перерождение человеческих душ и для этих целей существует множество ритуалов, за которыми люди едут не только с разных концов Индии, но и с других стран.
Однако, Махашта уверяет, что он не использует каких-то специальных ритуалов, но на данный момент ему якобы 184 года и он никак не дождется своего последнего дня. Всё дело в том, что большинство его родных и близких давно покинули этот мир и ему очень тяжело находиться практически в одиночестве. Он уже начал считать себя бессмертным, но уверен в своём возрасте.
Довольно странно и то, что у него нет никаких документов, способных подтвердить истинный возраст, поэтому среди учёных есть большой процент недоверия к словам Мураси о его возрасте. Но большинство жителей Индии верят мужчины и не подвергают сомненью возраст Махашты.
Некоторые учёные предполагают, что в организме есть специальный ген старения, который можно выключить. Возможно, что Мураси удалось сделать это каким-то образом, но вряд ли он обладает рецептом бессмертия.
Комментарии2
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Латгалия: тайны голубых озер
Кто из славян сегодня живет богаче остальных17
Что случилось с внуком знаменитого Левитана
Преступник с лицом Джона Сноу наделал шума в сети1
Обнаружена связь между телефоном и лишними тратами
Видео
05:32
Почему Россия продала Аляску
Истории
04:01
В точку: лучшие афоризмы Черномырдина
Люди
06:08
Где видят самый известный поезд-призрак
Безумный мир
01:48
Курьер чуть не лишился штанов из-за сторожа
Безумный мир Люди
10:44
Запрещенные открытия, которые могли изменить мир
Истории
01:33
Пес стал «мертвым», лишь бы не возвращаться домой
Безумный мир
10:50
Человек, якобы проживший 969 лет
Истории Люди
00:34
Девушка выгуливала утюг на поводке
Люди Безумный мир
01:10
Дорожный коллапс разрешили танцы с птицами
Безумный мир
01:20
Светящая дорожка в ночном небе удивила уральцев
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение