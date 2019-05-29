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В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию 

Рамблер 2 часа назад
Набирает популярность новая оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями и мотоциклистами. На видео, снятом где-то в Китае, отчетливо видно, как машины буквально "въезжают" в стену и бесследно пропадают. В комментариях к ролику пользователи шутили, что транспортны средства направляются прямиком в Хогвартс или Нарнию, а место действия не что иное как портал в сказочную страну.
Тем не менее нашелся человек, который понял, что происходит. Он объяснил, что секрет в разных планах. На заднем плане находится оживленный перекресток с интенсивным движением, а на переднем плане — часть крыши, которая мешает полному обзору. Машины никуда не исчезают, их просто нельзя увидеть.
Безумный мир , Видео
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