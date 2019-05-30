Мужчина пытался ограбить кафе, угрожая леденцом

Иностранного гражданина арестовали за попытку ограбления кафе-мороженого в северной части Рима.

32-летний мужчина планировал украсть деньги в джелатерии. Он заказал замороженный десерт с фруктами и, воспользовавшись моментом, когда работница кафе отвлеклась на изготовление лакомства, он пытался открыть кассовый аппарат, без разбора нажимая на все кнопки.

В ответ на возмущение продавщицы иностранец достал леденец и стал ей угрожать. Женщина некоторое время была в замешательстве от такого странного запугивания, но заметила на конце палочки от «чупа-чупса» большую иглу.

Кассу открыть она не смогла, так как мужчина заблокировал аппарат неправильным нажатием кнопок. Грабитель попытался сбежать, однако его по горячим следам задержали сотрудники правопорядка, говорится в сообщении полицейского управления.