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Мужчина пытался ограбить кафе, угрожая леденцом 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: News.ru
Иностранного гражданина арестовали за попытку ограбления кафе-мороженого в северной части Рима.
32-летний мужчина планировал украсть деньги в джелатерии. Он заказал замороженный десерт с фруктами и, воспользовавшись моментом, когда работница кафе отвлеклась на изготовление лакомства, он пытался открыть кассовый аппарат, без разбора нажимая на все кнопки.
В ответ на возмущение продавщицы иностранец достал леденец и стал ей угрожать. Женщина некоторое время была в замешательстве от такого странного запугивания, но заметила на конце палочки от «чупа-чупса» большую иглу.
Кассу открыть она не смогла, так как мужчина заблокировал аппарат неправильным нажатием кнопок. Грабитель попытался сбежать, однако его по горячим следам задержали сотрудники правопорядка, говорится в сообщении полицейского управления.
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