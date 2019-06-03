Странные уроки российских учителей

Школьная жизнь для многих учащихся становится монотонной чередой дней, наполненной лишь ответами у доски и контрольными работами. Однако в некоторых российских школах проводят уроки, которые остаются в памяти школьников на долгие годы.

Впечатлением о странном уроке физкультуры поделился в Сети фотограф, приглашенный в одну из российских школ для съемки.

«Я фотографировал учеников не только в классе, но и на «уроке физкультуры», который оказался вовсе не физкультурой, а какой-то строевой подготовкой… Весь урок дети маршировали и пели строевую песню. Не знаю зачем, но так оно и было. Очень странный урок…», — рассказал фотограф.

Тем временем в одной из кубанских школ прошел необычный урок музыки, на котором школьники пели в «караоке» популярную в народе песню Михаила Круга «Владимирский централ». Родители школьников, конечно, были возмущены выбором «тюремной песни».

В Ставропольском крае провели урок «Мы за дружбу наций» о толерантности и терпимости в отношении других этнических и религиозных групп. Все бы ничего, но для лекции из классов были «отобраны» дети исключительно русской национальности.

А вот родители учеников еще одной российской школы рассказали в Сети о необычном уроке полового воспитания.

«В кабинет вошла усталая женщина, напоминающая врача. Сообщила девочкам 13 лет, что у них могут начаться месячные… Пояснила, что между мужчиной и женщиной есть различия: женщины рожают детей и наводят уют, а мужчины воюют и строят дома. Сказала, что надо рожать побольше детей, потому что тот, кто не рожает — бесполое нечто. Сделала селфи на фоне класса для отчета, и ушла.», — поделились родители.

Еще один странный урок полового воспитания прошел в одной из школ Приморского края. Родители утверждают, что «местные криминальные авторитеты» провели мальчикам из 5-7 классов лекцию о недопустимости однополых отношений.