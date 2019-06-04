Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студентка научилась зарабатывать на чихании 

Lenta.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: Snotty B
Британская студентка обнаружила, что чихание приносит больше денег, чем работа официанткой. Об этом сообщает издание Daily Mail.
18-летняя Эби Хейвуд (Abi Haywood) учится в художественной школе в городе Лидс. Однажды во время рисования она за три часа чихнула 37 раз. Видео про ее чихание, опубликованное на YouTube, оказалось неожиданно популярным. Девушка поняла, что на этом можно заработать. Она решила чихать перед камерой и продавать записи.
Фетишисты платят до ста фунтов стерлингов (восемь тысяч рублей) за видео, в которых она выполняет их просьбы — например, чихает и показывает ноги или чихает и что-то говорит. «Однажды кто-то хотел, чтобы я чихнула и пошла в общественный туалет», — рассказывает Хейвуд. Она выполнила заказ в туалете института Генри Мура, где преподают скульптуру, поскольку знала, что там это не одобрили бы.
Вместо платы мужчина прислал ей стофунтовый купон на покупки в магазине Urban Outfitters. «В идеале, деньги перечисляют на PayPal, но он платил в первый раз и не хотел показывать банковскую информацию, — объясняет она. — Или, может, у него есть жена, и ему не хочется, чтобы она видела».
Хейвуд утверждает, что способна чихнуть 11 раз за пять минут и только два раза дочихалась до крови из носа. Видео для фетишистов помогают ей платить за учебу и не бояться, что из-за безденежья придется бросить художественную школу. Девушка возлагает большие надежды на специальную секс-игрушку для носа, которую она хочет сделать из силикона и латекса и продемонстрировать в своих роликах.
Последние новости
Зеленский передумал по поводу диалога с Россией BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Самый мощный спутник России забарахлил
Комментарии
Безумный мир , Генри Мур , PayPal
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собака стала кормилицей для свиньи
Шедевры мирового искусства со скрытыми недостатками1
Как проклятие Спасской башни уничтожило Наполеона
Как выглядел Пушкин на самом деле83
9 удивительных домов, скрытых от посторонних глаз1
Видео
00:22
Воровки станцевали тверк и проснулись знаменитыми
Истории
10:02
Привычные вещи, которые оказались опасными
Вещи
02:39
«Домогательства провоцируют фильмы»
Места
00:38
Женщина заползла в прямой эфир и стала знаменитой
Люди
00:52
Камера сняла странности в психбольнице
Места Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
04:45
Кого берут в космонавты в России
Люди
03:40
Самая страшная железнодорожная катастрофа в СССР
Истории
00:08
Как правильно применять футбол в обычной жизни
Безумный мир Люди
00:28
Человек-паук рассекал по крышам Иркутска
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение