Студентка научилась зарабатывать на чихании

Британская студентка обнаружила, что чихание приносит больше денег, чем работа официанткой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

18-летняя Эби Хейвуд (Abi Haywood) учится в художественной школе в городе Лидс. Однажды во время рисования она за три часа чихнула 37 раз. Видео про ее чихание, опубликованное на YouTube, оказалось неожиданно популярным. Девушка поняла, что на этом можно заработать. Она решила чихать перед камерой и продавать записи.

Фетишисты платят до ста фунтов стерлингов (восемь тысяч рублей) за видео, в которых она выполняет их просьбы — например, чихает и показывает ноги или чихает и что-то говорит. «Однажды кто-то хотел, чтобы я чихнула и пошла в общественный туалет», — рассказывает Хейвуд. Она выполнила заказ в туалете института Генри Мура , где преподают скульптуру, поскольку знала, что там это не одобрили бы.

Вместо платы мужчина прислал ей стофунтовый купон на покупки в магазине Urban Outfitters. «В идеале, деньги перечисляют на PayPal , но он платил в первый раз и не хотел показывать банковскую информацию, — объясняет она. — Или, может, у него есть жена, и ему не хочется, чтобы она видела».

Хейвуд утверждает, что способна чихнуть 11 раз за пять минут и только два раза дочихалась до крови из носа. Видео для фетишистов помогают ей платить за учебу и не бояться, что из-за безденежья придется бросить художественную школу. Девушка возлагает большие надежды на специальную секс-игрушку для носа, которую она хочет сделать из силикона и латекса и продемонстрировать в своих роликах.