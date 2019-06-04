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Кошка попала в тюрьму 

Petstory 10 часов назад
Фото: Petstory
Жительница города Белвью в США была вынуждена нанять адвоката, чтобы вызволить свою кошку по кличке Мишка из специальной тюрьмы для домашних животных, сообщает канал FoxNews. Питомица американки попала за решётку из-за того, что вела слишком «разгульный» образ жизни.
В 2014 году местные власти приняли закон, запрещающий домашним животным свободно перемещаться по населённым пунктам. В результате Мишка, которая всегда «гуляла сама по себе», попала в список злостных правонарушителей. Лично против кошки выступил сотрудник отдела по контролю за животными Джим Миллер. После того, как за бродяжничество животного её хозяйке Анне Даниэли выписали несколько штрафов, Миллер подписал приказ о выселении Мишки за пределы округа. При этом в документе подчёркивалось, что в случае возвращения животное должно быть усыплено, поскольку кошка «очень агрессивна».
Анна Даниэли вынуждена была обратиться в суд. В результате Мишке разрешили остаться в городе, однако несколько лет спустя в 2017 году Миллер добился того, чтобы кошку определили в тюрьму для домашних животных. На этот раз женщина добилась возвращения кошки с помощью адвоката, а в 2019 году сама подала в суд на Миллера с требованием избавить Мишку от статуса «агрессивного и неуправляемого животного».
Оказалось, что чиновник, являясь соседом Даниэли, на протяжении нескольких лет писал жалобы на Мишку, адресовав их самому себе на рабочее место. При этом, женщина уверена, что именно Миллер подговорил других соседей, чтобы они негативно характеризовали кошку. По их словам, животное, перемещаясь по городу постоянно норовит устроить драку. Адвокат хозяйки Джон Циммерман уверяет, что, если Мишка и имеет столь скверный характер, то преследование её в таких масштабах является излишней расточительностью средств налогоплательщиков: на судебные заседания по делу кошки округ 4 раза нанимал прокуроров.
«Думаю, её слушание было бы куда более справедливым, если бы жюри были собаками»,
— иронизирует юрист.
Судебное разбирательство продолжается.
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Безумный мир , Fox News
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